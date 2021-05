utenriks

– Sjølv om kampane er over, inneber ikkje det at lidingane til barna er over. La oss ikkje gløyme kva pris sårbare familiar og barn har måtta betale for denne elleve dagar lange konflikten, seier Jason Lee, som leier verksemda til Redd Barna i dei okkuperte palestinske områda.

– 65 barn er drepne og rundt 500 er såra på Gazastripa, og to barn er drepne i Israel. Mange må leve med psykiske, kjenslemessige og fysiske arr resten av livet, seier han.

