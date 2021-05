Palestinarane vil på ny klage Israel inn for ICC

utenriks

Statsministeren til palestinarane, Mohammad Shtayyeh, skuldar Israel for krigslovbrot mot sivilbefolkninga på Gazastripa, som vart utsette for omfattande fly- og artilleriangrep, skriv Haaretz.

Ifølgje helsestyresmaktene i Gaza vart minst 243 palestinarar drepne i angrepa, 66 av dei barn.

Sjølvstyresmaktene på Vestbreidda opplyser i ei kunngjering at rundt 20 palestinske familiar nærast vart utrydda under angrepa.

Den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, har skulda ICC for jødehat og fleire gonger nekta for at Israel har stått bak krigslovbrot.

