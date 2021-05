Moglege tiltak mot BBC etter avsløring om Diana-intervju

utenriks

Den britiske kulturministeren Oliver Dowden seier at granskinga viser grove feil i hjartet av den statsfinansierte rikskringkastinga.

Han seier òg at dei no vil vurdere om det trengst fleire reformer når det gjeld BBCs leiing.

Opplysningane om dei uærlege metodane som vart brukte, kjem fram i ein uavhengig granskingsrapport som vart publisert denne veka. Det har ført til at både prins William, prins Harry og Dianas bror Charles Spencer har gått ut med kraftig kritikk av BBC.

– Utnyttingskultur

Dei meiner at intervjuet bidrog til at Diana fekk det svært tungt mot slutten av livet sitt, og både Spencer og prins Harry meiner at dødsulykka i Paris to år seinare ikkje ville han skjedd om det ikkje var for det famøse intervjuet.

– Ringverknaden av ein utnyttingskultur og uetisk praksis tok til slutt livet hennar, sa prins Harry torsdag.

Prins William har uttalt at intervjuet aldri nokosinne bør visast igjen. Han seier at BBC både svikta mora hans og offentlegheita, og at det førte til at forholdet mellom foreldra hans vart verre.

Falske dokument

I intervjua som journalisten Martin Bashir gjorde med Diana i 1995, fortalde ho mellom anna om problema i ekteskapet med prins Charles.

Først no har det vorte kjent offentleg at Bashir brukte falske dokument til å hevde at Diana vart overvaka av den næraste medarbeidarane sine, noko som førte til at ho sa ja til å gi intervjuet.

Statsminister Boris Johnson seier at han håpar BBC gjer alt dei kan for å sikre at noko slikt aldri skjer igjen. Han har sjølv bakgrunn som journalist og vart i si tid sparka frå The Times for å ha dikta opp eit sitat.

(©NPK)