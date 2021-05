Meiner Sverige treng helsepersonell frå andre nordiske land for å takle krisa

utenriks

Det er organisasjonen Sveriges Kommunar och Regioner (SKR) som ber regjeringa om å be mellom anna Noreg om å bidra med helsepersonell, melder Ekot i Sveriges Radio fredag.

Ifølgje organisasjonen kan dette vere ein måte å sikre intensivbehandlinga i Sverige samtidig som dei tilsette kan vere sikre på å få ferie.

Sjølv om pressa på intensivavdelingane i Sverige er noko lettare enn før, er det framleis anstrengde, og i mange regionar er det stor uro for at tilstrøyminga av pasientar med covid-19 blir verande omfattande.

Sosialminister Lena Hallengren seier at spørsmålet blir vurdert raskt.

– Regjeringa har teke imot skrivet frå SKR og analyserer ho no raskt. For regjeringa er det viktig at intensivavdelingane blir sikra, og at personalet som i over eitt år har gjort ein heilt utruleg innsats, kan hente seg inn igjen, skriv Hallengren i ein skriftleg kommentar til TT.

(©NPK)