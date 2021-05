KN: Kritisk behov for hjelp til Gaza

utenriks

– Gaza treng hjelpa vår no, og i lang tid framover, seier Høybråten, som viser til at den palestinske sivilbefolkninga er svært hardt ramma.

Minst 232 palestinarar vart ifølgje helsestyresmaktene på Gazastripa drepne i dei israelske angrepa, 65 av dei barn, og nærare 60.000 vart gjorde huslause.

Sjukehus og vassleidningar, kloakksystem, straumtilførsel og annan infrastruktur er øydelagd.

– Gaza var i ei humanitær krise lenge før denne konflikten og krigshandlingane starta. Halvanna veke med massive angrep på enklaven har ført til ytterlege og enorme lidingar for den hardt prøvde befolkninga, seier Høybråten.

– Folk manglar mat, reint vatn, straum, toalett, helsetenester og tak over hovudet. I tillegg til alt dette ligg faren for ei ny stor smittebølgje av covid-19, spesielt etter at Israel bomba bygningen som husa det einaste testsenteret på Gaza, seier han.

– Skal vi unngå ein fullstendig kollaps, er det no avgjerande at vi og andre organisasjonar snarast mogleg får full tilgang slik at naudhjelpsresponsen kan komme i gang for alvor, seier Høybråten.

– Kirkens Nødhjelp vil no i første omgang hjelpe dei hardast ramma og mest sårbare familiane slik at desse kan få kjøpt seg mat og andre nødvendige artiklar. Vi vil reparere vassrøyr, vasspumper og brønnar slik at befolkninga i Gaza får ein meir stabil tilgang til reint og trygt vatn, seier han.

