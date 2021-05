Israel blir skulda for overdriven maktbruk

utenriks

Over 10.000 palestinarar er dei siste 20 åra drepne av israelske tryggingsstyrkar, viser tal frå B'Tselem.

Databasen til den norskstøtta israelske menneskerettsorganisasjonen strekk seg tilbake til den andre intifadaen i dei palestinske områda og registrerer tap på begge sider i konflikten, fram til mai i år.

Minst 232 palestinarar er sidan drepne på Gazastripa og fem på Vestbreidda, ifølgje styresmaktene, og det samla talet er dermed 10.086.

1.280 israelarar, blant dei 441 soldatar og politifolk, er i same periode drepne i palestinske angrep.

Oversikta viser òg at 2.178 palestinske barn er drepne, det er nesten 16 gonger fleire enn dei 139 israelske barna som er drepne.

Sivile offer

Når Israel gjennomfører større militæroffensivar mot palestinske område, blir misforholdet endå større, viser statistikken.

Under den israelske offensiven mot Gazastripa rundt årsskiftet 2008/2009 vart det ifølgje FN drepe 1.398 palestinarar og ni israelarar, blant dei seks soldatar. På palestinsk side var over 300 av dei drepne barn.

Den israelske offensiven mot Gazastripa i 2014 kosta ifølgje FN 2.251 palestinarar livet, 65 prosent av dei sivile.

Dette var drygt 30 gonger fleire enn på israelsk side, der 67 soldatar og seks sivile vart drepne.

526 av offera på palestinsk side var barn, ifølgje B'Tselem.

20 gonger fleire

Det same misforholdet har gjort seg gjeldande under den siste konflikten mellom Israel, Hamas og andre militante grupper på Gazastripa.

Ifølgje helsedepartementet på Gazastripa var det 65 barn og 39 kvinner blant dei 232 palestinarar som vart drepne i den siste runden med israelske angrep på Gazastripa.

På israelsk side er tolv drepne i palestinske rakettangrep, blant dei to barn og ein soldat.

Talet på drap er dermed rundt 20 gonger høgare på palestinsk side, noko som òg speglar det militære styrkeforholdet mellom den militære stormakta Israel og dei palestinske gruppene.

Israel hevdar på si side at angrepa utelukkande har vore retta mot militære mål og skuldar Hamas og andre for å bruke sivilbefolkninga som levande skjold.

På spørsmål om sivile tap har talsmannen til det israelske forsvaret, Jonathan Conricus, gjentekne gonger svart med at dette blir granska, og ifølgje statsminister Benjamin Netanyahu gjer Israel alt for å hindre sivile tap.

– Netanyahu understreka under samtalen at Israel gjer alt for å unngå at uskuldige sivile lir skade, heitte det i referatet frå samtalen den israelske statsministeren hadde med president Joe Biden for nokre dagar sidan.

Proporsjonalitet

Blant dei som gjentekne gonger har åtvara Israel mot overdriven maktbruk, er utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Israel har rett til sjølvforsvar, men eg understrekar kravet om proporsjonalitet, sa ho førre veke.

– Israel har rett til å forsvare seg, men dei har òg eit krav på seg til proporsjonalt ansvar, og det har vi vore tydelege på å understreke, gjentok ho nokre dagar seinare.

Også i innlegget sitt i Tryggingsrådet sist søndag gav Søreide uttrykk for bekymring over følgja av israelske angrep.

– Øydeleggingane har vore massive i Gaza, der infrastrukturen frå før var svak og innbyggjarane er djupt prega av tidlegare krigar og kriser. Det siste sivilbefolkninga i Gaza treng, er at levebrødet deira blir ytterlegare øydelagt, sa Søreide.

Uforholdsmessig

Norsk Folkehjelp og LO har gått ut mot maktbruken til Israel, og kallar han uakseptabel.

– Den uforholdsmessige valdsbruken og maktovergrepa vi er vitne til no, kan ikkje tolererast av det internasjonale samfunnet, seier generalsekretær Henriette Westhrin og LO-leiar Peggy Hessen Følsvik i ein felles uttale.

Human Rights Watch er samde og krev at Israel blir stilt til ansvar for overdriven maktbruk og sivile tap på Gazastripa.

– Retten sivilbefolkninga har til liv blir fullstendig ignorert, noko som kjem av fleire tiår med straffefritak, seier Omar Shakir, som leier verksemda til menneskerettsorganisasjonen i Israel og Palestina, til New York Times.

Ikkje presisjonsangrep

B'Tselem viser til at talsmannen til den israelske hæren, Hidai Zilberman, seier at det ikkje er snakk om presisjonsangrep i Gaza.

– Det er så langt frå presisjonsangrep du kan komme. Dei får Gaza by til å skjelve, sa han for få dagar sidan.

Det inntrykket har òg Amnesty Noreg.

– Det er lite som tyder på at luftangrepa frå Israel skil mellom sivile og militære mål, og visstnok er fleirtalet av dei som blir drepne og skadde av israelske bomber og rakettar sivile, inkludert mange barn, slår dei fast.

Blir etterforska

Israel blir frå før granska av Den internasjonale straffedomstolen ICC for moglege krigslovbrot under angrepa mot Gazastripa i 2014.

Hovudadvokaten til domstolen Fatou Bensouda minte for få dagar sidan Israel på dette, og ho understreka at det som no skjer, blir nøye registrert.

– Vi ser svært alvorleg på desse hendingane. Vi overvaker tett og eg minner om at det er opna etterforsking og at vi kjem til å sjå nærare på korleis dette utviklar seg, sa ho.

