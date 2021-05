Frankrike og Tyskland støttar USAs skatteforslag

utenriks

Finansdepartementet i USA lanserte ideen torsdag som eit ledd i president Joe Bidens forsøk på å få økonomiske stormakter med på å innføre ein felles minstesats.

Fredag vart det klart at dei to største økonomiane i eurosona er med på laget. Støtta frå Frankrike og Tyskland er avgjerande i samtalar om ein global minstesats for selskapsskatt i OECD og G20.

– Eg kan leve med 15 prosent, det kan vere eit godt kompromiss, seier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Tysklands finansminister Olaf Scholz kallar forslaget frå USA for eit stort framsteg.

(©NPK)