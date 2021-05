Flyktninghjelpen krev slutt på israelsk okkupasjon

utenriks

– No som våpena endeleg har stilna, la oss ikkje gjere den feilen at vi ser på denne roa som normalitet, seier generalsekretær Jan Egeland.

– Det finst ingen normalitet for dei 2 millionar menneska som lever under omleiring på Gazastripa, ei heller for dei som lever under israelsk okkupasjon på Vestbreidda, seier han.

– Dersom ikkje omleiringa av sivilbefolkninga på Gazastripa opphøyrer, og okkupasjonen av palestinarane tek slutt, kjem døden og øydelegginga vi har sett dei siste ti dagane, til å bli gjenteken, seier Egeland.

(©NPK)