EU-domstolen krev at Polen stansar drift av kolgruve

Rettsavgjerda fredag kom etter at Tsjekkia gjekk til retten for å få slutt på utvinninga av brunkol i Turow-gruva.

Styresmaktene i Tsjekkia meiner gruva har negative miljøkonsekvensar for tsjekkarar som bur i grenseområda. Både Tsjekkia og Tyskland har klaga på at gruvedrifta fører til at grunnvatnet minkar.

Regjeringa i Polen reagerer sterkt på rettsavgjerda.

– Kva med gruvearbeidarane? Dette dreier seg rett og slett om ideologi som overkøyrer fornufta, meiner viseutanriksminister Piotr Wawrzyk.

Ordren om å stanse gruvedrifta gjeld inntil EU-domstolen kjem med ei endeleg avgjerd i saka.

