WHO: Ikkje trygt med internasjonale reiser enno

Vi bør framleis unngå nternasjonal reiseverksemd, sidan framdrifta i kampen mot koronapandemien framleis er skjør, åtvara Hans Kluge på ein pressekonferanse torsdag.

– Akkurat no, stilt overfor ein vedvarande trussel og ny uvisse, må vi halde fram med å vere forsiktige og tenkje om igjen når det gjeld utanlandsreiser eller unngå dei, seier han.

Samtidig kom regionsjefen med ei langt hyggjelegare forsikring om verknadene av vaksinar.

– Alle variantane av covid-19-viruset som har dukka opp så langt, reagerer på dei tilgjengelege, godkjende vaksinane, seier Kluge. Han legg til at alle virusvariantane òg kan haldast under kontroll med dei same folkehelsetiltaka og sosiale tiltaka som allereie er tekne i bruk.

