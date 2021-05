Taliban tek kontroll over område aust i Afghanistan

utenriks

Den avsidesliggjande distriktet Dawlat Shah har vore under omleiring av Taliban i minst ein månad, seier to av dei folkevalde i provinsen, Atiqullah Abdul Rahimzai og Gulzar Sangarwal.

I ei veke har hæren prøvd å få fram forsterkningar og forsyningar til regjeringsstyrkar i området, men Taliban har stansa dei. Til slutt vart det forhandla fram ein avtale om fritt leide så soldatane kunne evakuerast. Ingen vart skadde eller såra.

Det går òg føre seg kampar mellom Taliban og regjeringsstyrkane i eit anna distrikt, noko som skaper bekymring for tryggingssituasjonen i Laghman.

For om lag ei veke sidan tok Taliban kontroll over eit strategisk viktig distrikt i Wardak-provinsen, nær hovudstaden Kabul. Nokre dagar før tok dei over eit distrikt i Baghlan nord i landet.

Taliban har trappa opp angrepa mot provinshovudstader, distriktssenter og militærbasar etter at tilbaketrekkinga av dei internasjonale styrkane i landet starta ved månadsskiftet.

Etter planen skal alle utanlandske styrkar vere ute av Afghanistan innan 11. september, etter 20 års nærvær. Mange fryktar for utviklinga i landet, der Taliban er på frammarsj og ekstremistgruppa IS òg er aktiv.

