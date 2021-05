Rekordmange på flukt i eige land

utenriks

– Det er sjokkerande at kvart einaste sekund i fjor vart ein ny person tvinga på flukt i sitt eige heimland, seier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Ifølgje ein ny rapport frå Flyktninghjelpens senter for internt fordrivne (IDMC) var 48 millionar menneske på flukt frå krig i eige land ved inngangen til 2021, medan flaum, tørke og andre naturkatastrofar hadde drive ytterlegare sju millionar menneske bort frå heimane sine.

– Vi har mislykkast i å verne dei mest sårbare menneska i verda frå både krig og naturkatastrofar, konstaterer Egeland.

Langvarige krigar

Rundt 26 millionar menneske lever no ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) som flyktning i eit anna land, men nesten dobbelt så mange er på flukt i eige land.

Talet på internt fordrivne har auka jamt det siste tiåret. Langvarige krigar og konfliktar i land som Afghanistan, Syria og Kongo har bidrege til det, og dei siste åra har òg herjingane i ekstremistgrupper i land som Mosambik, Burkina Faso og Etiopia drive millionar på flukt.

Mange har måtta flykte fleire gonger etter å ha vorte ramma av både krigshandlingar og naturkatastrofar, mellom anna i Jemen. Der måtte krigsflyktningar i fjor på nytt leggje ut på vandring, etter at området dei var i, vart ramma av flaum.

– Desse menneska står igjen som endå meir sårbare og med endå større behov for hjelp, konstaterer Flyktninghjelpen.

Naturkatastrofar

Det store fleirtalet av dei som vart drivne på flukt i eige land i fjor, 30,7 millionar, flykta frå naturkatastrofar. Det var fleire enn nokosinne.

I Aust-Asia og Stillehavsregionen flykta over 12 millionar menneske frå naturkatastrofar, i Sør-Asia over 9,2 millionar, i Latin-Amerika 4,5 millionar og i Afrika sør for Sahara nærare 4,3 millionar.

– Talet på store klimarelaterte katastrofar er nesten dobla dei siste 20-åra, i takt med at utsleppa av drivhusgassar held fram med å auke, konstaterer Flyktninghjelpen.

Klimaendringar

9,8 millionar menneske vart òg drivne på flukt i eige land som følgje av krigshandlingar og truslar om vald i året som gjekk, flest i Afrika sør for Sahara der nærare 6,8 millionar måtte leggje ut på vandring.

I Midtausten og Nord-Afrika skapte krig nærare 2,1 millionar nye internflyktningar, viser rapporten.

– Dagens fluktkriser oppstår på grunn av fleire samankopla faktorar; inkludert klima- og miljøendringar, langvarige konfliktar og politisk ustabilitet, seier IDMCs direktør Alexandra Bilak.

– I ei verd som er meir skjør som følgje av koronapandemien, vil vedvarande politisk vilje og investeringar i løysingar på lokalt og nasjonalt plan vere viktigare enn nokosinne, meiner ho.

(©NPK)