Polsk dommarpraksis i strid med EU-lova

Problemet med den polske ordninga er at justisministeren står for dei mellombelse utnemningane og kan avslutte dei utan nokon nærare grunngiving. Generaladvokat Michal Bobek ved EU-domstolen påpeikar at det er problematisk at utnemningane er på ubestemt tid, i tillegg til den manglande openheita om når, kvifor og etter kva kriterium dei blir avslutta.

– At ministeren kan overføre dommarar mellombels til høgare rettsinstansar og fjerne dei igjen utan avgrensingar og innsyn, og at avgjerda ikkje kan kontrollerast, ser ut til å vere langt utanfor det som kan reknast som rimeleg og nødvendig for å sikre eit velfungerande rettssystem, heiter det i ei pressemelding om vurderinga til Bobek.

Han konkluderer med at omstenda i dei konkrete sakene som er klaga inn til EU-domstolen, ikkje sikrar tilstrekkeleg skilje mellom utøvande og dømmande makt. Dei er ikkje eigna til å forsikre folk om at dommarane ikkje er gjenstand for ytre press og politisk påverknad, skriv domstolen i pressemeldinga.

Bobek tilrår at EU-domstolen erklærer dei polske reglane for å vere i strid med lover og reglar i EU.

Ei tilråding frå ein av generaladvokatane i EU-domstolen er ikkje ei endeleg avgjerd, men domstolen legg seg ofte på same linje i rettsavgjerdene sine.

