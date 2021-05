Palestinsk utanriksminister skuldar Israel for folkemord

utenriks

Kraftsalven kom under eit hastemøte i Hovudforsamlinga torsdag.

Han oppmoda samtidig forsamlinga til å sikre at Israel bli stilt til ansvar for drap på uskuldige palestinarar og sørgje for at landet ikkje får våpen.

Israel argumenterer med at landet handlar i sjølvforsvar, noko òg ei rekkje vestlege land har uttalt at landet har rett til. Den palestinske ministeren avviser dette.

– Korleis kan ei okkuperande makt ha retten til å forsvare seg sjølv når eit heilt folk under okkupasjon er fråteke den same retten? spurde Al-Malki.

Sidan 10. mai har palestinske grupper fyrt av over 4.000 rakettar mot Israel frå Gazastripa. Tolv personar er drepne. Israel har svart med omfattande angrep som har teke livet av minst 232 palestinarar.

