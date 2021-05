Erdogan saksøkjer rival for Netanyahu-samanlikning

utenriks

Leiaren i Iyi-partiet, Meral Aksener, ein konservativ nasjonalist, sa i nasjonalforsamlinga torsdag at Netanyahu og Erdogan bruker same taktikk for å behalde makta.

Ifølgje henne er Netanyahus militæroffensiv mot væpna palestinske grupper drive av eit ønske om å vinne auka støtte i Israel.

– Den israelske versjonen av Erdogan, Benjamin Netanyahu, nøler ikkje med å ta livet av barn og sivile for å utmanøvrere politiske rivalar og sikre sin eigen posisjon, sa ho.

Erdogan kallar uttalen umoralsk og krev ifølgje nyheitsbyrået Anadolu 250.000 kroner i oppreisning.

– Eg har aldri møtt Netanyahu. Han har aldri vore, og kjem aldri til å bli, vennen vår, seier han.

