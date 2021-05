Sak mot kaptein på redningsbåt i Italia lagt bort

utenriks

Carola Rackete vart arrestert i juni 2019 etter at skipet ho førte, Sea-Watch 3, dulta borti ein kystvaktbåt då ho pressa seg i hamn på Lampedusa med 40 migrantar som hadde vore fleire veker til sjøs.

Ho trassa dermed dåverande innanriksminister Matteo Salvini, s om hadde stengt alle Italias hamner for båtar med ulovlege migrantar.

Etter tre dagar i arresten vart ho sett fri av ein dommar som slo fast at ho hadde handla for å redde liv, og onsdag kunngjorde Sea-Watch at saka endeleg er lagd bort.

