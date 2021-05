Nye angreip frå begge sider i Gaza-krigen

utenriks

Hamas skaut rakettar mot seks basar tilhøyrande det israelske luftforsvaret. Minst ti sivile vart såra, seks av dei alvorleg, då meir enn 50 rakettar vart skotne over grensa til Israel, fortel Jerusalem Post.

Ifølgje avisa planla IDF ei natt med intense luftangrep mot Hamas-tunnelane på Gazastripa. Tysdag opplyste talsmann Jonathan Conricus at om lag 100 kilometer av tunnelnettverket var øydelagt, melder nyheitsbyrået DPA.

Hamas har bygd tunnelane over mange år, og dei blir brukte til å frakte soldatar, ammunisjon og mat på Gazastripa, ifølgje IDF. Mykje av nettverket er under sjølve Gaza by, og dei nyaste angrepa frå Israel har vore retta mot denne «byen under byen».

Grytidleg onsdag morgon slo israelske kampfly til igjen mot Gazastripa, melder lokale medium som Al Jazeera siterer. Ei bustadblokk vart treft i luftangrepa, og minst tre palestinarar vart drepne. Ytterlegare tre vart såra i angrepet.

(©NPK)