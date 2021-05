Israel seier hæren har angripe fleire mål i Libanon som svar på rakettar

utenriks

Rakettane skal ha vorte skotne opp utanfor landsbyen Siddiqin i Tyr-distriktet, skriv avisa The Daily Star i Libanon.

Det israelske forsvaret opplyser at alarmane som varslar rakettangrep, ulte aust for byen Haifa, melder Reuters. Ifølgje nyheitsbyrået fortel innbyggjarar i byen Krayot i nærleiken at dei har høyrt tre eksplosjonar. Den israelske hæren IDF seier i ei fråsegn at dei har angripe fleire mål i Libanon, melder Haaretz.

Ifølgje det israelske militæret, vart éin av rakettane frå Libanon skote ned, to landa i havet og ein fjerde i ope lende.

