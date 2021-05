Israel angreip mål i Libanon som svar på rakettar

utenriks

Rakettane vart skotne opp utanfor landsbyen Siddiqin i Tyr-distriktet, skriv avisa The Daily Star i Libanon.

Israelske militære opplyser at alarmane som varslar rakettangrep, ulte aust for byen Haifa, ifølgje Reuters. Innbyggjarar i byen Shfaram fortel at ein av rakettane slo ned nær byen.

Ifølgje det israelske militæret vart éin av rakettane frå Libanon skoten ned, to landa i havet og ein fjerde i ope lende. Nokre rakettar fall òg ned på libanesisk territorium.

Den israelske hæren IDF seier i ei fråsegn at dei angreip fleire mål i Libanon, melder Haaretz. Ifølgje libanesiske kjelder ramma dei israelske granatane same område som der rakettane vart skotne ut.

Det er ikkje meldt om skadde korkje i Israel eller i Libanon.

Det er tredje gong i løpet av ei veke at rakettar er skotne frå Libanon mot Israel.

Måndag vart rakettar fyrte av frå Shebaa farms-området, men dei kom ikkje over grensa og landa i Libanon. Torsdag vart det skote rakettar frå flyktningleiren Rashidiyeh, men dei fall i havet.

Hizbollah, Israels erkefiende som er dominerande i Sør-Libanon, var raskt ute med å avvise at dei har noko med rakettangrepa å gjere.

Angrepa har skjedd samtidig med konflikten mellom Israel og Hamas-rørsla på Gazastripa, og det har vore daglege demonstrasjonar mot Israel i Beirut og langs Libanons sørgrense sidan offensiven mot Gaza vart innleidd 10. mai.

