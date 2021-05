Bitcoin-nedturen held fram etter kinesisk åtvaring

utenriks

Dei kinesiske kommentarane sende bitcoin ned ytterlegare ti prosent, og for første gong på over tre månader kosta den digitale valutaen under 39.000 dollar – rundt 320.000 kroner.

Etter ei toppnotering på 64.870 dollar førre månad, har bitcoin fått juling i marknaden den siste, tida, mellom anna etter kommentarar frå Tesla og eigaren av selskapet, Elon Musk. Før fallet på onsdag kosta ein bitcoin 45.600 dollar. Analytikarar trur han kan falle vidare til 30.000.

Kina forbaud handel med kryptovalutaer i 2019 for å hindre kvitvasking av pengar og at folk flyttar pengar ut av landet. Kina stod tidlegare for rundt 90 prosent av verdshandelen med desse valutaene.

