Biden til Netanyahu: Forventar betydeleg nedtrapping

Biden snakka onsdag med statsminister Benjamin Netanyahu for fjerde gong sidan kamphandlingane braut ut mellom Israel og Hamas på Gazastripa 10. mai.

Oppmodinga om nedtrapping er truleg det tydelegaste teiknet så langt på at USA har lagt press på Israel.

I løpet av den siste veka har FNs tryggingsråd fleire gonger freista å bli samde om ein felles uttale om konflikten. Noreg er eitt av landa som har vore med på å foreslå utsegner.

Så langt har ingen av forslaga fått støtte frå USA, som har vetorett i Tryggingsrådet.

Netanyahu sa onsdag at Israel ser etter det riktige tidspunktet for ei våpenkvile. Både israelske kjelder og Hamas har likevel avvist at ei våpenkvile er nær kommande.

