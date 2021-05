Afghanske tolkar fryktar Taliban etter amerikansk tilbaketrekking

utenriks

Tolkar og andre sivile som jobba for den amerikanske regjeringa eller Nato i Afghanistan, kan få eit spesielt innvandrarvisum under eit program som vart oppretta i 2009 – etter eit liknande program for irakarar.

Men eit slikt spesialvisum krev ein lang og komplisert søknadsprosess og tryggingsgodkjenning. Under pandemien har prosessen vorte endå meir tungvint.

Ayazudin Hilal jobba som tolk for amerikanske soldatar under hundrevis av patruljeringar og kampar i det austlege Afghanistan. Han fekk eit rosande anbefalingsbrev og æresmedalje for innsatsen sin frå den amerikanske troppesjefen han tente under.

Dei utanlandske styrkane har starta den gradvise uttrekkinga si frå Afghanistan. Norske soldatar er blant dei siste som skal forlate landet innan fristen som er sett til 11. september i år.

Fryktar for livet

Hilal fortel at Taliban ringjer afghanarar som tolka for amerikanske styrkar og truar dei på livet: «Stebror din dreg snart frå landet, og vi vil drepe dykk alle», er beskjeden.

– Vi er ikkje trygge, fastslår 41 år gamle Hilal, som er far til seks barn.

Hilal har søkt visum, men fått avslag – trass i tilrådingar og æresmedalje.

Forplikta til å hjelpe tolkane

Kongressen i USA auka i desember i fjor talet på visum med 4.000, noko som bringar det samla talet afghanarar som kan komme med sine næraste familiemedlemmer, til 26 500.

Rundt 18 000 søknader ventar, og søknadsprosessen tek no vanlegvis meir enn tre år.

Utanriksministeren i USA, Antony Blinken, sa førre månad at USA er forplikta til å hjelpe tolkar og andre afghanske sivile som har bidrege under krigsinnsatsen i Afghanistan, ofte med stor personleg risiko. Biden-administrasjonen har lova å gjennomgå programma for å gjere søknadene enklare og gi folk som har fått avslag, moglegheit til å klage.

Men førebels fortel tolkane om store vanskar – og at dei lever i stor frykt.

Går ut i offentlegheita

Tolkane ønskjer vanlegvis å halde ein låg profil og skjerme identiteten, men no går dei stadig oftare ut i offentlegheita og fortel om kva dei fryktar vil skje om Taliban kjem tilbake til makta.

– Dei kjem absolutt til å drepe oss, meiner Mohammad Shoaib Walizada, ein tidlegare tolk for den amerikanske hæren. Han deltok sjølv under ei protestmarkering mot USA og Nato i Kabul nyleg.

Minst 300 tolkar har vorte drepne i Afghanistan sidan 2016, og Taliban har gjort det klart at dei framleis vil vere eit mål. Det fortel Matt Zeller, som har vore med på å stifte «No one Left Behind», ein organisasjon som forsvarer rettane til tolkane.

– Taliban ser på desse menneska som fiendar av islam, dei viser dei ingen nåde, understrekar han.

300.000 afghanarar?

Politisk antropolog Noah Coburn, som har Afghanistan som spesialfelt, anslår at det kan vere så mange som 300.000 afghanske sivile som jobba for USA eller Nato i ei eller anna form dei siste to tiåra.

Også politisk rådgivar for International Refugee Assistance Project, Adam Bates, stadfestar at det er mange afghanarar som ikkje vil bli tolerert under eit Taliban-styre.

Den tidlegare Afghanistan-utsendinga frå FN, Kai Eide, har lenge vore svært kritisk til tilbaketrekkinga, som han fryktar vil utløyse endå meir uro i det krigsherja landet.

– Det er ei veldig bitterheit og otte som pregar Afghanistan no. Situasjonen er så ustabil at kva som helst kan skje, seier Eide til NTB.

Støtte i kongressen

Dei tidlegare afghanske tolkane har mykje støtte i kongressen, ikkje minst fordi mange tidlegare amerikanske soldatar garanterer for dei.

Walizada sende til dømes eit støttebrev frå ein amerikansk sersjant som kunne lovprise han for innsatsen hans.

– Eg kan ikkje hugse ein tolk som viste større dedikasjon til landet sitt eller til koalisjonen, skreiv sersjanten.

Walizada fekk visum, men det vart seinare trekt tilbake.

Tryggingsdepartementet kunne fortelje at dei hadde «uønskt informasjon du kanskje ikkje er klar over». Walizada har fortalt at han har anka avgjerda, men førebels ikkje fått svar.

Vart sparka

Hilal, som omsette frå dari og pashto til engelsk for den amerikanske hæren frå juni 2009 til desember 2012, vart avvist av den amerikanske ambassaden. Dei opplyste at han ikkje oppfylte kravet om «trufast og verdifull teneste», fordi han vart sparka av firmaet som hyra han etter 3 1/2 år i teneste.

«Dersom eg ikkje har gjort trufast og god teneste for den amerikanske hæren, kvifor har dei gitt meg denne medaljen?» seier han og viser fram æresmedaljen under intervjuet i Kabul.

Kvifor han vart sparka av det amerikanske selskapet, Mission Essential, er uklart. Hilal sa at han hadde ein konflikt med ein rettleiar om ei oppgåve. Selskapet seier at dei ikkje diskuterer noverande eller tidlegare tilsette og vil ikkje kommentere forholdet.

Den amerikanske majoren Thomas Goodman seier at han framleis går god for tilrådinga si, men at han ikkje ønskjer å gi fleire kommentarar.

Mange oppnår visum

Det amerikanske utanriksdepartementet opplyser at nesten 80 prosent av 243 afghanarar som anka visumavslag i første kvartal 2021, vart godkjende etter å ha gitt ytterlegare informasjon.

Hilal fortel at anken hans vart avvist.

(©NPK)