89 sakna etter syklon i India

utenriks

Forsvarsdepartementet opplyste onsdag at marinefartøy har redda over 600 personar etter at bølgjer på opptil åtte meter hamra laus på oljeplattformer.

Samstundes onsdag heldt fly og helikopter fram leitinga etter 89 arbeidarar som er sakna frå eit støttefartøy som vart rive laus frå fortøyinga og sokk i uvêret tysdag.

Bølgjene var så kraftige at mannskapet ikkje kunne gå om bord i livbåtane, opplyste marinen onsdag.

Hundretusenvis av menneske var framleis utan straum måndag etter at syklonen trefte land i delstaten Gujarat tysdag. 33 personar er melde omkomme.

(©NPK)