22 dømde for menneskehandel i Elfenbeinskysten

Fem av dei 22 er dømde til 20 år i fengsel. Resten av dei 17 er dømde til fem år i fengsel, opplyser nestleiaren til kriminalpolitiet Luc Zaka.

Rettsavgjerdene i domstolen i Soubre, som ligg i hjartet av den kakaodyrkande regionen vest landet, er eit resultat av ein aksjon tidlegare denne månaden.

Over to dagar utførte rundt 100 medlemmer av tryggingsstyrkane og skogvesenet den femte aksjonen i sitt slag sidan 2009. 68 barn vart varetekne, opplyser Zaka.

Elfenbeinskysten står for over 40 prosent av kakaoproduksjonen i verda. 5–6 millionar personar er tilsette i sektoren. Over halvparten lever under fattigdomsgrensa, ein situasjon som bidreg til auka bruk av barnearbeid ved plantasjane.

Ifølgje NORC, ei forskingsgruppe ved University of Chicago, var nærare 800.000 barn involverte i kakao-relatert arbeid i Elfenbeinskysten i 2018–2019. Men ein studie frå 2018 i regi av Walk Free Foundation og den humanitære gruppa Verite anslo at berre rundt 2.000 barn var involverte.

Mange barn som arbeider i Elfenbeinskysten, kjem frå Burkina Faso og Mali.

I perioden mellom 2012 og 2020 vart rundt 300 personar dømde i rettsapparatet i Elfenbeinskysten for menneskehandel med barn, viser tal frå den nasjonale komiteen CNS, som arbeider for å kjempe mot barnearbeid.

