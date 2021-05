Tsjekkia beklagar Nato-bombing i det tidlegare Jugoslavia

utenriks

Det tre månader lange bombardementet vart gjennomført for å stoppe Serbias sterke mann, Slobodan Milosevic' angrep på etniske albanarar i Kosovo. Kosovo var ein provins i Serbia før dei erklærte seg uavhengig. Zeman var statsminister i Tsjekkia på det tidspunktet.

Den USA-leidde kampanjen fekk faktisk slutt på konflikt som hadde starta i 1998, ein konflikt der over 13.000 menneske vart drepne – det siste kapittelet i det tidlegare Jugoslavias blodige kollaps.

Zeman, som var statsminister mellom 1998 og 2002 før han overtok som president i 2013, sa at landet hans var «det siste» i Nato som gav samtykke til bombinga.

– Eg vil nytte høvet til å be om unnskyldning for bombinga av det tidlegare Jugoslavia, sa Zeman under eit offisielt besøk frå den serbiske presidenten Aleksandar Vucic i Praha.

Han forklarte at Tsjekkia «desperat» hadde søkt etter partnarar i alliansen for å motsetje seg kampanjen, men at dei mislykkast.

– Det var mangel på mot, sa han.

– Med denne bønna om orsaking håpar eg å komme ut av det langvarige traumet mitt – angar er frigjerande, sa han.

Vucic svarte at serbarane vil alltid vere takksame overfor Zeman.

– Orda om bombinga har aldri vorte uttrykte før, sa Vucic.

(©NPK)