Spania returnerer 2.700 migrantar etter rekordinnkomst – EU ber Marokko ta grep

Det vekte oppsikt då heile 6.000 migrantar tok seg inn i den spanske enklaven Ceuta måndag. Fleire hundre tek seg over dit kvart år, men så mange på ein dag har aldri tidlegare skjedd.

Tysdag opplyser spanske styresmakter at 2.700 av dei er returnerte til Marokko allereie.

Samtidig var det fleire som også tysdag tok seg over grensa til Ceuta. Eit mindre tal har teke seg til enklaven Melilla.

EU ber Marokko stanse migrantane

EU ber Marokko ta grep for å hindre det unionen omtaler som uregelmessige kryssingar.

– Det viktigaste no er at Marokko held fram med å hindre uregelmessige kryssingar, og at dei som ikkje har rett til å bli, på ryddig og effektivt vis blir returnerte, seier innanrikskommissær Ylva Johansson.

– Spanske grenser er europeiske grenser, legg ho til.

Migrantar brukte oppblåsbare båtar, sumde og vassa då tidvatnet var lågt, for å ta seg forbi moloen som strekk seg fleire meter ut i Middelhavet og skil enklaven frå Marokko.

Spansk-marokkansk konflikt

Spenninga aukar no mellom Spania og Marokko. Det var allereie stor usemje mellom dei to landa etter at Spania vedtok å gi medisinsk hjelp til leiaren for ei gruppe som kjempar for sjølvstende i Vest-Sahara, som Marokko annekterte i 1975.

Spanske styresmakter i Ceuta skuldar Marokko for å ha stansa kontroll av migrantane etter konflikten, og at det har ført til tilstrøyminga den siste tida.

– Det er ein så stor invasjon at vi ikkje klarer å telje kor mange som har komme. Det er mange i Marokko som ventar på å ta seg hit, seier Juan Jesus Vivas, president i Ceuta.

Ceuta og Melilla, to spanske territorium i Nord-Afrika, blir brukte som eit springbrett til Europa av fleire hundre migrantar som kvart år risikerer livet for å ta seg forbi sperringane som utgjer grensa.

