Spania: 5.000 migrantar, fleire av dei barn, tok seg over grensa frå Marokko

utenriks

Ifølgje styresmaktene tok nokre migrantar seg inn i den spanske enklaven Ceuta nord i Afrika ved hjelp av oppblåsbare båtar. Andre sumde forbi moloen, som strekkjer seg fleire meter ut i Middelhavet, for å komme seg over grensa.

Då tidvatnet trekte seg tilbake tok fleire beina fatt og vassa over grensa. Styresmaktene melde først at over 1.000 hadde komme, eit rekordhøgt tal som vekte oppsikt.

Seinare måndag opplyser styresmaktene i enklaven at minst 2.700 migrantar hadde kryssa grensa måndag, og at rundt 1.000 av dei er mindreårige.

Natt til tysdag hadde talet stige til heile 5.000. Ein talsmann for spanske styresmakter i Ceuta seier at talet som kom måndag er utan sidestykke. Spenninga aukar no mellom Spania og Marokko, fortel AFP.

Ceuta og Melilla, to spanske territorium i Nord-Afrika, blir brukte som eit springbrett til Europa av fleire hundre migrantar som kvart år risikerer livet for å ta seg forbi sperringane som utgjer grensa.

