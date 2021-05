Ni personar funne drepne i bil i Mexico

utenriks

Bilen stod parkert i sentrum av byen Zitacuaro i den vestlege delstaten Michoacan. Dei døde er ikkje identifiserte enno, opplyser påtalemakta.

Michoacan, som ligg ved Stillehavskysten, opplever ei valdsbølgje knytt til samanstøytar mellom kriminelle gjengar som kjempar for kontroll over smuglarruter for narkotika. Førre månad vart åtte halshogne lik funne i eit fjellområde i regionen Aguililla. Det er meldt at kartellet Jalisco Nueva Generacion står bak angrep i området.

Over 300.000 menneske er drepne i Mexico sidan desember 2006, då styresmaktene sette i gang ein kontroversiell militæroffensiv mot narkotikasmuglarar.

