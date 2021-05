Brør fekk skyhøg erstatning etter 31 år i fengsel

utenriks

Dei to afrikansk-amerikanske halvbrørne Henry Lee McCollum og Leon Brown vart i 1983 dømde for å ha valdteke og drepe ei elleve år gammal jente i Nord-Carolina. Dei var høvesvis 19 og 15 år då dei vart arresterte. Begge brørne blir rekna som lettare psykisk utviklingshemma. Sjølv hevdar dei at dei vart tvinga til å underteikna tilståingane.

Saka vart teken opp att og dommen vart omgjord etter at ein i 2014 kunne knyte DNA-bevis på åstaden til ein annan mann.

Først førre veke vart dei to brørne tilkjende erstatning, men beløpet på 84 millionar dollar (nærare 688 millionar kroner) sender eit kraftig signal om uretten som vart gjord.

– Juryen sende ein klar beskjed om at tida med å ignorere rettane til fattige, farga, dei marginaliserte i utkantstrøka, er forbi, uttalte forsvarer Desmond Hogan.

– Dei er begeistra over at dei vann, dei er glade for at juryen slo fast at lensmannen tok feil. Dei har fått rettferd, seier Hogan.

