Både Israel og Hamas blir skulda for krigslovbrot

utenriks

Over 200 menneske er drepne i Gaza, og minst ti i Israel, i den siste runden med krigføring i området.

Skuldingar om at sivile blir utsette for uforholdsmessig liding er todelt: På den eine sida er det tydeleg for alle at Hamas og andre grupper fyrer av rakettar som kan ramme israelske sivile. Rakettar som slår ned i bustadhus, er klare brot på folkeretten.

På den andre sida blir Israel skulda for å angripe Gaza med uforholdsmessig styrke. Israelske styresmakter meiner Hamas bruker sivilbefolkninga som menneskeleg skjold, men forholda på bakken er òg slik at Gazastripa er eit lite landområde, med rundt 2 millionar innbyggjarar.

Ingen stader å gøyme seg

I dei folkerike områda er det få stader sivilbefolkninga kan søkje ly når Israel gjennomfører luftangrep mot det dei kallar terrormål. Blokaden av Gazastripa gjer det tilnærma umogleg å forlate området.

Den internasjonale straffedomstolen ICC etterforskar for tida moglege krigslovbrot gjorde av palestinarar og Israel under førre krig, i 2014. Dei same taktikkane blir no brukte.

Dette er nokre av skuldingane som har vorte sett fram om brot på folkeretten i denne runden:

Urban krigføring

Palestinske krigarar opererer bevisleg i bustadområde, og har plassert både tunnelar, rakettoppskytingssystem og kommandopostar nær skular, moskear og bustadhus.

For å bevise at det er krigslovbrot, må det bevisast at militære ressursar med vilje er plassert nær sivile for dermed å bli verna.

– Om Frankrike invaderer Sveits, er det ikkje forbode for sveitsarane å forsvare Genève, mellom anna ved å plassere soldatar, artilleriposisjonar og så vidare i byen, seier professor Marco Sassoli, ved akademiet for menneskerettar i Genève.

Heller ikkje for den angripande parten vil det automatisk vere forbode å drive krigføring i ein by i ein slik situasjon. Men det må vere forholdsmessige angrep.

Proporsjonalitet

Nettopp det er eitt av ankepunkta kritikarar har mot den israelske krigføringa i Gaza.

Det blir notert at den mektigaste militærmakta til regionen kjempar mot ei militant gruppe med dårlege rakettar, og dei fleste som blir fyrte av, blir hindra av luftforsvaret til Israel, kalla Iron Dome.

Som i tidlegare konfliktar er dødstala svært ulike på israelsk og palestinsk side. 20 gonger så mange er hittil drepne på Gazastripa, nesten halvparten av dei er kvinner og barn. I Israel er ni av ti som har vorte drepne, sivile.

Israel argumenterer med at landet har rett til å kjempe mot trusselen om nye rakettangrep frå Gazastripa. Landet seier det tek alle forholdsreglar for ikkje å ramme sivile.

Professor Sassoli seier at i tidlegare konfliktar har Israel hatt eit svært vidtrekkjande syn på kva som er militære mål. Ekspertar seier at det å bevise at eit enkelt angrep er så lite forholdsmessig at det bryt internasjonal lov, er ekstremt vanskeleg. I praksis blir slike saker ikkje ført for retten.

Angrep på mediebygg

Laurdag bomba Israel eit høghus i Gaza by som husa fleire medium, blant dei AP og Al Jazeera.

I bygget var det òg fleire leilegheiter og forretningar. Den israelske hæren åtvara alle som var i bygget, og ingen vart skadde.

Israel hevdar Hamas dreiv planlegging av angrep frå bygningen, men har ikkje lagt fram bevis for dette enno. AP har kravd ei uavhengig gransking.

Professor Sassoli seier at det vil vere eit klart lovbrot å angripe eit mediesenter, men at det er umogleg å vite om angrepet er lovleg eller ikkje før ein får sjå bevis på kva målet med angrepet var.

Undergrunnshæren

Medlemmer av dei' væpna gruppene til Hamas ber sjeldan uniform eller anna som kan identifisere dei. Dei går under jorda i tunnelsystema når kamphandlingar bryt ut.

Det store fleirtalet av Hamas-tilhengjarar er ikkje involverte i krigshandlingane, og skal dermed ikkje vere eit mål i krigføring.

Sjølv ein bygning full av hardbarka Hamas-tilhengjarar eller -medlemmer kan dermed ikkje vere eit mål i ein krig, meiner professor Sassoli.

Sjølv om Hamas vert rekna som ei terrorgruppe av Israel og fleire vestlege land, er ho òg de facto styresmaktene på Gazastripa. Rørsla er arbeidsgivar for titusen, både i det sivile samfunnet og i politi og liknande.

(©NPK)