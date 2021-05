Mange falske kinesiske kontoar på vestlege sosiale medium

utenriks

I sju månader har nyheitsbyrået AP i samarbeid med Oxford internett Institute ved Universitetet i Oxford, granska dei kinesiske aktivitetane på Twitter.

Dei har funne at Kinas tilsynelatande vekst på det sosiale mediet kjem av ein hær av falske kontoar, som retweetar kinesiske diplomatar og statsmedium. Retweetane skjer titusenvis av gonger.

Kina nektar for at dei står bak nokon falske kontoar.

Suksessrik fotsoldat

Liu Xiaoming, som nyleg gjekk av som den kinesiske ambassadøren i Storbritannia, er ein av kommunistpartiet mest suksessfulle fotsoldatar på den nye slagmarka: vestlege sosiale medium.

Han gjekk på Twitter i oktober 2019, då også mange andre kinesiske diplomatar tok over Twitter og Facebook, som elles begge er forbodne i Kina.

Sidan den gong har Liu fått over 119.000 følgjarar.

Straumen hans av prinsippfaste og ofte djerve innlegg mot vestlege, anti-kinesiske haldningar vart retvitra heile 43.000 gonger i perioden berre frå juni til februar.

Men den store populariteten som Liu og mange av kollegaene hans ser ut til å nyte, er altså fabrikkert, ifølgje AP og Oxford internett Institute.

Når millionar av menneske

I sju månader granska altså AP og Instiuttet i Oxford tweetane, og fann at det var ein hær av falske kontoar. Gjennom tusenvis av retwitring kunne dei nå millionar av menneske utan at desse nødvendigvis kunne vite at innhaldet var ein del av propagandaen til den kinesiske regjeringa.

Over halvpartane av retweetane som Liu fekk i perioden mellom juni og januar, kom frå kontoar som Twitter har stengt ute som følgje av brot på reglane frå plattforma, som mellom anna forbod mot manipulasjon.

Over ein av ti retweets som 189 kinesiske diplomatar fekk i den perioden, kom frå kontoar som Twitter hadde stengt ute innan 1. mars i år.

Men Twitters suspendering av kontoar stoppa ikkje den kinesiske propagandamaskina. Mange falske kontoar, mange av dei gav seg ut for å tilhøyre britiske statsborgarar, heldt fram med å sende twittermeldingar med innhald om kinesiske styresmakter.

Det vart sendt 16.000 retweets og svar før Twitter på permanent basis stengde kontoane. Det skjedde førre månad og byrjinga av mai – og som svar på undersøkinga AP og Oxford internett Institutes.

Gir inntrykk av stor popularitet

Dei mange twittermeldingane gir eit inntrykk av stor popularitet og kan bidra til å auke statusen til dei kinesiske bodbringarane, dei skaper ein illusjon om brei støtte, ifølgje forfattarane av studien.

Som enkeltmeldingar ser dei ikkje ut til å vere så mektige, men i stor skala gjer dei stor skade på informasjonsmiljøet.

– Du får eit sakte, men grunnleggjande skifte i forteljinga, seier Timothy Graham, lektor ved Queensland University of Technology som studerer sosiale nettverk.

– Det kan få enorm innverknad, seier han.

Stor skala

Twitter og andre sosiale medium har tidlegare identifisert uekte, pro-Kinesiske nettverk. Men AP og Oxford Internet Institute-undersøkinga viser for første gong eit storskala prosjekt – på tvers av offisielle regjerings og statlege mediekontoar.

Dei meiner det er eit bevis på Bejiings ønske om å påverke vestleg opinion, skjult om nødvendig. Og at dette ønsket strekk seg utover dei openberre, strategiske interessene som Taiwan, Hongkong og Xinjiang.

Når Twitter fjernar kontoar, skjer det som regel først etter veker eller månader med aktivitet. Alt i alt identifiserte AP og Oxford-instituttet 26.879 kontoar som klarte å retweete kinesiske diplomatar eller statsmedium nesten 200.000 gonger før dei vart utestengde.

Meldingane utgjorde ein betydeleg del – nokre gonger over halvparten – av dei totale retweetane som mange diplomat-kontoar fekk på Twitter.

Twitter undersøkjer aktiviteten

AP og Oxford-instituttet understrekar at det ikkje var mogleg å avgjere om den kinesiske regjeringa stod bak kontoane.

Twitter har sjølv sett i gang undersøkingar om aktiviteten var ein statleg driven operasjon.

– Vi vil halde fram undersøkingane og gripe inn mot kontoar som bryt med politikken vår, heiter det i ein kommentar frå Twitter.

Kina nektar for

Kinas utanriksdepartement nektar for at dei driv med lureri i sosiale medium.

– Det finst ikkje noko såkalla villeiande propaganda, heller ikkje noko eksport av nokon modell for meiningar på nettet, heitte det i ei fråsegn frå departementet.

– Vi håpar at alle partar vil gå vekk frå den diskriminerande haldninga si, ta av seg dei farga brilleglasa og heller konsentrere seg om ei fredeleg, objektiv tilnærming. I ånda til openheita og inkluderinga, heitte det vidare.

