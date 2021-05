Fødselsraten i Italia i fritt fall

utenriks

Det er no på det meste 18 til 20 elevar i kvar klasse, ofte berre 15-16, seier Vicino som er barneskulelærar i byen Caltagirone på Sicilia.

Italia har lenge hatt ein av dei lågaste fødselsratane i Europa, men situasjonen er ytterlegare forverra på grunn av koronapandemien.

I fjor sokk folketalet i Italia med nesten 400.000 til 59,3 millionar innbyggjarar. Det er eit fall som er like stort som heile befolkninga i Firenze.

Bakgrunnen for det kraftige fallet er ein kombinasjon av høge dødstal, låge fødselstal og lågare innvandring.

– Framtida i fare

På ein konferanse i Roma fredag, der også pave Frans var til stades, sa statsminister Mario Draghi at gjennomsnittsalderen i Italia er på 47 år – ifølgje han den høgaste i Europa.

– Eit Italia utan barn er eit Italia som ikkje har nokon plass i framtida, det er eit Italia som langsamt opphøyrer å eksistere, sa Draghi.

Ekspertane seier at færre barn i dag betyr færre skattebetalarar i framtida. Det fører til lågare produktivitet i landet og dårlegare evne til å ta seg av den aldrande befolkninga i landet.

Tregast vekst i Italia

Dette har lenge vore til bekymring i dei fleste vestlege land, men trusselen er spesielt stor i Italia, som allereie har den tregaste veksten av dei sju i landa i G7.

Draghi har lova fleire barnehagar, betre støtte til kvinner i arbeid og hjelp til bustadlån for unge par som ledd i den EU-finansierte planen til Italia for gjenoppbygging etter pandemien.

I dag favoriserer trygdesystemet i Italia dei eldre. Helsebudsjetta og pensjonar står for brorparten av sosialbudsjettet.

Døme på krisa

Caltagirone er berømt for keramikk og UNESCO-beskytta barokk arkitektur. Men som i mange stader i Italia er økonomien dårleg, og byen er eit døme på den demografiske krisa.

Talet på årlege fødslar i byen er halvert mellom 1999 og 2019, frå 532 til berre 265. Det plasserer byen blant dei ti byane i Italia med raskast fallande fødselsrate.

– Desse tala er ikkje overraskande, seier borgarmeister Gino Ioppolo, men han viser òg til ytre faktorar, som at ein migrantleir i nærleiken stengde. Kvinnene der brukte kvinneklinikken i Caltagirone.

Likevel er den demografiske nedgangen tydeleg på barneskulen i Vicino, der fem femteklassar går ut i år og blir erstatta av berre to neste år.

Forlèt byen i skarar

På ein annan skule seier rektor Franco Pignataro at talet på elevar har falle med ein tredel dei siste 15–20 åra. Han seier at unge forlèt byen i skarar på grunn av mangelen på framtidsutsikter.

27 år gamle Luca Giarmana er eit unntak. Han seier at 90 prosent av medelevane i klassen hans på vidaregåande har reist frå byen, og at berre ein av dei 30 har barn.

– Det har å gjere med den generelle nedgangen i økonomien dei siste 20 åra. Vanskane med å finne arbeid, skaffe seg ein stabil situasjon, alt som blir kravd for å vilje stifte familie, seier han.

Lågaste på 150 år

I 2012 fall fødselsraten til det lågaste nivået sidan Italia vart ein stat i 1861. Då vart 534.000 barn fødde, men sidan har talet falle kvart einaste år. I fjor då koronapandemien herja, var det nede på 404.000.

For 2021 spår ekspertane eit ytterlegare fall til mellom 384.000 og 393.000 nye barn i tråd med ein global trend som følgje av pandemien.

I desember og januar, ni månader etter at pandemien ramma Italia, var fødselsraten på årsbasis ned med høvesvis 10 og 14 prosent.

Familieinitiativ

Som ledd i å snu nedgangen, planlegg regjeringa eit såkalla familieinitiativ som skal innebere betre barnetrygd, lengre pappapermisjon og andre insentiv.

Planen blir teken godt imot av ekspertane, sjølv om det kan gå fleire år før han byrjar å gi resultat.

Ein ekspert peikar på at italienske par i diverse meiningsmålingar seier at dei gjerne vil ha to barn, sjølv om fødselsraten i 2020 fall til 1,24 fødslar per kvinne.

– Det er eit gap mellom kor mange barn par ønskjer å ha, og kor mange barn folk faktisk har, seier Leonardo Becchetti ved Tor Vergata-universitet i Roma.

