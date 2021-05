Straumforsyninga til Libanon i fare

utenriks

Karpowership har sidan 2013 levert straum til Libanon frå to store flytande kraftverk med ein kapasitet på 404 megawatt. Til saman står dei for 25 prosent av straumforbruket til Libanon.

Men klokka 8 fredag morgon stansa kraftverka leveringane, og det blir venta at straumbrot blir endå hyppigare i Beirut.

Førre veke kravde påtalemakta i Libanon at dei flytande kraftverka skulle takast i beslag og at Karpowership skulle få ei bot på 25 millionar dollar for korrupsjon.

Karpowership protesterer mot beslaget og seier sjølv at dei i 18 månader har vore svært fleksible på grunn av den prekære situasjonen i Libanon og forsynt landet med straum utan å få ordentleg betalt.

Ifølgje Karpowership skuldar dei 100 millionar dollar for dei siste 18 månadene med straumleveransar.

Energisystemet i Libanon er utdatert og ineffektivt, med stadige straumbrot i Beirut og elles i landet som resultat. Situasjonen vart ytterlegare forverra etter den enorme eksplosjonen i hamneområdet i Beirut i fjor.

