Seks palestinarar drepne og over 100 såra på Vestbreidda

utenriks

Det opplyser palestinske Røde Halvmåne. Det skal ha vorte brukt skytevåpen, men også tåregass og gummikuler.

Palestinske tenestemenn opplyser fredag ettermiddag at fem palestinarar vart drepne under valdelege samanstøytar med steinkasting fleire stader. Ein sjette vart drepen under eit forsøk på å knivstikke ein israelsk soldat på den nordlege delen av Vestbreidda.

Uroa på Vestbreidda aukar samtidig som Gaza-konflikten blir trappa opp. Israelske styrkar held fram med å bombe som svar på rakettskytinga frå Hamas.

(©NPK)