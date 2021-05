Prins Harry ville bort frå kongehuset lenge

utenriks

I podkasten Armchair Expert torsdag sa prinsen at han fleire gonger i 20-åra vurderte å kutte ut kongehuset.

I podkasten snakka han ope med verten Dax Shepard om at han ville halde forholdet til Meghan hemmeleg medan han var utsett for den intense overvakinga til britiske medium.

Harry sa at livet hans kjendest som filmen «The Truman Show» der Jim Carrey spelar Truman Burbank som lever eit liv filma av skjulte kamera der alle han møter er innleidde skodespelarar.

Det var ei tung byrde, og Harry sleit med å vere medlem av kongefamilien. Han frykta at den gravide kona hans Meghan og sonen Archie måtte hanskast med søkjelyset på same måte som mor hans, prinsesse Diana.

Ho mista livet i ei bilulykke i Paris i 1997 medan ho vart forfølgd av paparazzoar, då Harry var tolv år gammal.

– Eg vil ikkje ha denne jobben. Eg vil ikkje vere her. Eg vil ikkje drive med dette. Sjå kva det gjorde med mor mi, sa 36 år gamle Harry i podkasten.

Han seier han føler seg mykje friare etter at han og familien flytta til California.

– Her kan eg heve hovudet og føle det annleis, sa han og viste til at han no kan gå fritt rundt og ta med Archie på sykkelturar, noko han aldri ville ha kunna gjere i Storbritannia.

Harry og Meghan starta tilbaketrekkinga frå dei kongelege pliktene i fjor på grunn av det dei kalla invasjonen av privatliva deira og rasistiske haldningar til Meghan frå britiske medium. Prinsen kritiserer òg somme amerikanske medium, men seier dei likevel er betre enn dei britiske.

