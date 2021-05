Israel trappar opp angrep mot Gazastripa

utenriks

Nyheitsbyrået AP og avisa Times of Israel melde at angrepet i natt såg ut til å vere det største frå Israels side til no denne veka. Raude flammar lyste opp himmelen medan folk vakna av lyden av eksplosjonar i utkanten av Gaza by. Angrepa var så kraftige at folk inne i byen, fleire kilometer unna, skreik av frykt, skriv nyheitsbyrået. – Eg sa at vi kom til å la Hamas måtte betale svært dyrt. Det gjer vi no, og vi kjem til å halde fram med å gjere det på kraftfullt vis, sa statsminister Benjamin Netanyahu i ei videofråsegn. Tidlegare torsdag kveld byrja israelske stridsvogner å skyte artillerigranatar inn på Gazastripa.

Ingen på bakken

Den israelske hæren (IDF) gav inntrykk av at ein ny fase med bakkestyrkar var på gang like etter midnatt natt til fredag. Nyheitsbyrået AFP fekk attpåtil stadfesta opplysninga.

– Hærens talsmann Jonathan Conricus bekrefta at israelske soldatar hadde gått inn på den palestinske enklaven, utan å oppgi noko tal, skreiv AFP.

To timar seinare sende IDF ut ei melding der dei opplyste at forvirringa kom av intern kommunikasjonssvikt, og at det er «ingen soldatar» på Gazastripa.

9.000 reservistar

Torsdag sa ei høgtståande diplomatisk kjelde til israelske Channel 12 at ein vurderer å setje i gang ein bakkeoperasjon for å svare på dei pågåande rakettangrepa frå Gazastripa mot Israel.

9.000 reservistar har vorte sett i beredskap i forkant av ein eventuell bakkeinvasjon, opplyste Israels forsvarsminister Benny Gantz tidlegare på dagen. Uttalen kom to dagar etter at hæren hadde godkjent mobilisering av 5.000 reservistar.

Rakettar

Striden mellom Israel og palestinarane skaut fart måndag kveld då Hamas byrja å skyte rakettar mot Jerusalem som svar på det Hamas meinte var israelske provokasjonar. Hamas hevda å ville verne Jerusalem. Israel svarte raskt med luftangrep mot Hamas-mål på Gazastripa.

Sidan har det vorte skote nesten 2.000 rakettar frå Gazastripa mot Israel.

På israelsk side er det meldt om sju drepne, blant dei ein liten gut, og dessutan mange såra.

Den Hamas-kontrollerte Gazastripas helsedepartement opplyser at det der er registrert 109 drepne palestinarar, blant dei 28 barn og 15 kvinner, og 621 såra. Hamas og Islamsk heilag krig (Jihad) har stadfesta rundt 20 drepne blant sine eigne, og fleire militære leiarar skal vere blant dei.

Angrep og samanstøytar

Situasjonen har vorte forverra ved at ytterleggåande jødar har støytt saman med både israelske arabarar og politi, og israelske arabarar har støytt saman med israelsk politi, i fleire byar i landet. Netanyahu og fleire andre høgtståande politikarar har fordømt samanstøytane.

I Tel Aviv marsjerte ei gruppe høgreekstreme jødar gjennom Hatikva-nabolaget torsdag og ropte «død over arabarane». Seinare kom det til samanstøytar der også journalistar vart angripne.

–Ingenting kan rettferdiggjere lynsjing av arabarar gjennomført av jødar. Og ingenting kan rettferdiggjere lynsjing av jødar gjennomført av arabarar, sa Netanyahu torsdag.

Han åtvara om at Israel no kjempar ein kamp «på to frontar».

Tryggingsrådet

Natt til fredag stadfesta norske styresmakter at FNs tryggingsråd skal møtast søndag klokka 10 (16 norsk tid) på oppmoding frå Noreg, Kina og Tunisia.

Dette blir det tredje møtet om konflikten mellom Israel og palestinarane på under ei veke. FNs tryggingsråd møttest bak lukka dører måndag og onsdag, begge gongane på oppmoding frå Noreg, Kina og Tunisia. Begge gongane presenterte dei tre landa forslag til felles uttale som USA ikkje ville stille seg bak.

– Det er meir eit spørsmål om det er formålstenleg med ei fråsegn no eller ikkje, saman med andre initiativ dei har, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB onsdag då ho kommenterte USAs ståstad.

Det tredje møtet søndag skal gå for opne dører.