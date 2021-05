Gazakrigen held fram med auka intensitet

utenriks

Nattehimmelen over Gaza vart farga oransje av store eldkuler når Israels prosjektil ramma. Samtidig fauk dei palestinske rakettane gjennom lufta i motset retning.

Israel setje i verk den største offensiven mot Gazastripa hittil då 160 fly vart set inn for å bombe rundt 150 Hamas-mål i den nordlegen delen av det folkerike territoriet.

Israel var først og fremst ute etter det omfattande tunnelsystemet som Hamas og andre grupper har bygd under Gaza by langs grensa.

Hundrevis av granatar

I tillegg fyrte av bakkestyrkar langs grensa hundrevis av granatar mot Hamas, og angrepa heldt fram utover dagen.

Israel har utplassert store styrkar med stridsvogner langs grensa, og 9.000 reservistar er kalla inn til teneste.

Gazas helseministerium siger 119 palestinarar er drepne hittil på Gazastripa, 31 barn og 19 kvinner. Over 800 menneske er såra. Hamas og Islamsk jihad siger at 20 av deira er drepe.

Sjølv om Israel siger dei berre siktar på militære mål, opplyser FN at rundt 200 bustader og 24 skular er øydelagde i angrepa. Blant bygga som er laga i grus, er tre store bustadblokker.

Rakettar frå Gaza

Medan Israel hittil har treft rundt 600 mål på Gazastripa, opplyser Israel at væpna grupperingar held fram med å skyte rakettar mot Israel.

Til saman er det fyrt av 1.800 rakettar, og rundt 400 aldri nådde fram og fall ned i Gaza, medan Israels rakettforsvar har skote ned dei fleste som er komme inn over israelsk territorium.

Mange har likevel treft byar og hus, både i Tel Aviv, Jerusalem, Ashkelon og Lod, og ein rakett nådde så langt som til Eilat. Sju israelarar er hittil drepne av palestinske rakettangrep, opplyser israelske styresmakter.

Familie på seks drepne

I nabolaga i Gaza by som vart hardast ramma av israelske prosjektil og bomber, grep familiar barna sine og flykta frå det intense bombardementet.

Rafat Tanani, kona hans og fire barn vart drepe då den fire etasjar høge bustadblokka deira vart smadra av eit israelsk fly litt før midnatt.

Talsmann for dei israelske militære, Jonathan Conricus, siger at dei legg mykje arbeid i å ramme berre militære mål, men at det dessverre ikkje lét seg gjere denne gongen.

Tusenvis av menneske kom til 16 FN-skular i pickupar, med esel eller til fots, med det dei kunne få med seg av puter, teppe, gryter, panner og brød.

– Vi ville forlate heimen våre om natta, men israelske jagarfly bomba oss, så vi måtte vente til i dag tidleg. Vi var livredde for barna våre, som hylte og skreik, siger Hedaia Maarouf som kom med den utvida familien sin på 19, inkludert 13 barn.

Vanskeleg mekling

Egyptiske meklarar som har vore både i Jerusalem og Gaza for å få i gang forhandlingar, siger at Israel førebels ikkje ønskjer å forhandle om ei våpenkvile. Ein egyptar med kjennskap til samtalane, siger at Hamas ville ha godteke ei våpenkvile frå natt til fredag.

Kjelda siger at den israelske regjeringa først ønskjer å øydeleggje den militære kapasiteten til Hamas og andre væpna grupper og dessutan rette angrep mot fleire Hamas-leiarar.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovar å halde fram operasjonen og sa i ein video at Israel vil krevje ein høg pris frå Hamas.

Noreg stadfestar at FNs tryggingsråd skal møtast søndag klokka 10 (16 norsk tid) på oppmoding frå Noreg, Kina og Tunisia, etter to forsøk der USA blokkerte eit resolusjonsforslag frå dei tre landa.

Uro i israelske byar

Medan krigen held fram mellom Israel og Gaza, var det fredag for fjerde natt på rad samanstøytar mellom ytterleggåande jødar og sinte israelske arabarar i Lod og Tel Aviv, endå israelsk grensepoliti er set inn for å få kontroll.

Ein jødisk mann vart alvorleg såra i Lod, og ein annan mann vart skoten. I Jaffa vart ein israelsk soldat angripe av ei arabisk gruppe og lagt inn på sjukehus med alvorslege skadar.

Leiaren for Israels etterretningsteneste Shin Bet, Nadav Argaman, gjer det klart at dei ikkje vil finne seg i vald frå verken arabarar eller jødar.

Samarbeid med politiet

Han siger at Shin Bet samarbeider med politi og grensepoliti for å identifisere, arrestere og rettsforfølgde «alle som prøver å skade israelske borgarar, anten dei er arabarar eller jødar, til det er fred i gatene igjen». Politimeister Micky Rosenfeld siger at 750 personar er arresterte.

Også på den okkuperte Vestbreidda held fram uroa. Fredag vart seks palestinarar drepne, blant dei ein som angrep ein soldat med kniv ved ei vegsperring nord for Ramallah.

Palestinsk Røde Halvmåne opplyser at seks er drepne og rundt 100 såra i uro over heile området. Steinkastande demonstrantar har støytt saman med soldatar som svarte med gummikuler, tåregass og skarpe skot.

(©NPK)