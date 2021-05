Britane reknar framleis med å arrangere klimatoppmøte i år

utenriks

Klimakonferansen er allereie utsett eit år, og det har vore tvil om det var mogleg å gjennomføre.

COP26-president Alok Sharma seier at denne konferansen er jordas «siste håp» for å hindre klimakatastrofe.

– Vi planlegg for fysisk oppmøte, og tryggleiken for delegatane vil vere av største betydning, sa Sharma under ein pressekonferanse i Glasgow fredag.

COP26-møtet skal samle klimaforhandlarar frå 196 land, pluss EU, i tillegg til fleire bedrifter, ekspertar og verdsleiarar i Glasgow mellom 1. og 12. november.

Dette er det største klimamøtet sidan Paris-forhandlingane i 2015.

Det har vore snakk om å halde møtet virtuelt, sidan koronaviruset held fram med å herje verda. Klimaaktivist Greta Thunberg har mellom anna sagt at ho ikkje har planar om å delta på COP26, og at møtet bør utsetjast til fleire har fått covid-19-vaksine.

Styresmaktene i Storbritannia legg planar for å kunne ta imot opptil 30.000 deltakarar.

