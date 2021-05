Utanriksministeren fryktar full krig mellom Israel og Hamas

utenriks

– Om ikkje situasjonen raskt spaknar, kan han fort komme ut av kontroll. Det kan bli ein svært dramatisk og alvorleg situasjon. Noko må gjerast dei neste timane, sa Eriksen Søreide til TV 2 onsdag morgon.

Ho bad innstendig partane bruke dei neste timane til å trappe ned konflikten.

– Det er eit ekstremt høgt konfliktnivå, og det skal lite til før dette kjem ut av kontroll. Dersom ting ikkje roar seg, kan vi stå overfor ein fullskala krig.

Noreg har teke initiativ til eit nytt hastemøte om situasjonen i FNs tryggingsråd onsdag. Det finn stad klokka 15 norsk tid.

Det er venta at FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtausten, den norske diplomaten Tor Wennesland, vil orientere rådsmedlemmene om situasjonen. Wennesland skreiv på Twitter tysdag kveld at angrepa må stoppast.

Også måndag vart det halde eit hastemøte om situasjonen i Tryggingsrådet. Då sette USA foten ned for eit utkast til felles uttale, utarbeidd av Kina, Tunisia og Noreg.

(©NPK)