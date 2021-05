To palestinarar drepne på Vestbreidda

utenriks

Ein 16 år gammal palestinar vart drepen i samanstøytar med israelske militære i Aqaba, nord for Nablus, lengst nord på Vestbreidda, ifølgje palestinske styresmakter. Israelske militære hadde ingen kommentar.

Berre nokre få timar tidlegare vart Hussein al-Titi skoten og drepen av israelske soldatar i nærleiken av flyktningleiren Fawwar i nærleiken av Hebron, sør på Vestbreidda.

Den israelske hæren seier at det var under samanstøytar med palestinarar at mannen vart observert på eit hustak, klar til å kaste ei steinblokk på soldatane.

(©NPK)