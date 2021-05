Suezkanalen skal utvidast

utenriks

Planane vart presenterte under ein seremoni i byen Ismailia tysdag. Presidenten i Egypt, Abdel Fattah al-Sisi ,var til stades.

Den sørlege delen av kanalen skal både bli breiare og djupare. Ei strekning der kanalen har to parallelle løp, skal bli 10 kilometer lengre. Arbeidet vil truleg gå føre seg i to år.

I mars vart kanalen sperra då eitt av dei største konteinarskipa i verda grunnstøytte og vart ståande på tvers. Seks dagar gjekk før slepebåtar klarte å trekkje gigantskipet laus.

Fleire hundre skip vart liggjande og vente medan kanalen var blokkert. Nokre vart nøydde til å reise rundt Afrika, og situasjonen fekk store økonomiske konsekvensar. Om lag 10 prosent av verdshandelen passerer gjennom Suezkanalen.

Framleis ligg konteinarskipet Ever Given i ein innsjø mellom to delar av kanalen. Årsaka er strid om erstatningsutbetalingar.

