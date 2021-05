utenriks

I alt har over 250.000 menneske no mista livet på grunn av pandemien i India. Tal frå helsestyresmaktene i landet onsdag viste at nesten 350.000 nye smittetilfelle vart registrerte dei siste 24 timane.

I alt har India, med eit folketal på 1,3 milliardar menneske, registrert 23,3 millionar koronasmitta.

Ekspertar trur likevel at det verkelege talet er langt høgare.

(©NPK)