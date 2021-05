Over 1.000 rakettar skotne mot Israel

utenriks

Talsmannen til hæren Jonathan Conricus seier at 850 rakettar avfyrte av diverse væpna grupper på Gazastripa har landa i Israel eller har vorte avskorne av israelsk luftvern. Ytterlegare 200 fall ned i Gaza.

Til gjengjeld har Israel utført hundrevis av angrep på Gazastripa.

35 palestinarar er drepne, inkludert ti barn, og fem israelarar er drepne av rakettar frå Gaza.

Conricus insisterer på at Israel utelukkande rettar angrepa mot militære mål, og gjer sitt ytste for å unngå at sivile blir ramma.

Tysdag bomba dei ein tolv etasjar høg bygning som Hamas seier var ei sivil bustadblokk, men som Israel hevdar vart brukt av Hamas til militære formål og derfor var eit legitimt mål.

Han sa dei hadde varsla bebuarane på førehand på telefon, og at det er derfor det ikkje var sivile drepne.

