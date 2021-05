Liz Cheney langar ut mot Republikanarane

utenriks

I ein tale i Representanthuset tysdag kveld gjorde Cheney det klart at ho ikkje har til hensikt å gi seg i kampen mot den tidlegare presidenten som mange republikanarar støttar blindt, sjølv om ho set sin eigen karriere i fare.

Onsdag er det venta at republikanske medlemmer av Representanthuset møtest for å fjerne henne frå stillinga som den tredje mektigaste i partihierarkiet, og i staden velje Elise Stefanik frå New York, som er ein støttespelar for Trump.

– Å stelle seg taus og ignorere løgna, gir berre energi til løgnaren. Eg vil ikkje sitje og sjå på at andre leier partiet vårt bort frå rettsstaten og sluttar det til korstoget til den tidlegare presidenten for å undergrave demokratiet vårt, sa ho.

I fleire veker har andre i partiet vore ute etter å kaste henne frå stillinga i Kongressen fordi ho avviser påstanden til Trump om at han tapte valet i fjor på grunn av valfusk.

Ho har òg skulda Trump for å ha eggja tilhengjarane sine til å storme Kongressen 6. januar, sjølv om andre republikanarar etter kvart har prøvd å tone ned alvoret.

Haldninga hennar til Trump har utløyst raseri hos mange republikanarar som meiner at ho heller burde konsentrere seg om på å hjelpe partiet til å vinne mellomvalet neste år, enn på usemja i partiet.

(©NPK)