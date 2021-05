Konkurskravet til NRA avvist

utenriks

Dommaren Harlin Hale kom til at konkurskravet, som innebar flytting til Texas, var eit forsøk på å unngå rettssaka i New York, som organisasjonen kallar ein eksistensiell trussel.

Han meinte at konkurskravet var eit forsøk på å bli nedlagd i New York og retta opp att i Texas.

Riksadvokaten i New York, Letitia James, har saksøkt NRA (National Rifle Association) og leiaren deira, Wayne LaPierre, for dårleg økonomistyring og misbruk av kontingenten frå dei 5 millionar medlemmene til NRA.

Mellom anna har LaPierre drege på ferie i ein luksusyacht, betalt av NRA, det er inngått lukrative kontraktar med partnarar og familiemedlemmer, og det er betalt hysjpengar til folk som visste for mykje.

Korrupsjonen er så omfattande at det er nødvendig å oppløyse NRA, meiner James, som meiner at NRA ville slå seg konkurs eine og åleine for å sleppe unna rettssaka i New York.

NRA, som arbeider for fridommen amerikanarane har til å eige våpen, er ein av dei mektigaste lobbyorganisasjonane i USA, med enorm innverknad på politikarane i landet.

(©NPK)