Den 21 år gamle soldaten vart drepen då ein antitankrakett trefte ein jeep på grensa til Gazastripa onsdag morgon, skriv det israelske forsvaret på Twitter.

To andre vart såra i angrepet, som skjedde ved Netiv Haasara, like nord for grensa. Tilstanden til den eine av dei blir opplyst å vere kritisk.

