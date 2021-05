Israel: Drapet på Hamas-toppar kan utløyse nye rakettangrep

utenriks

Også onsdag går luftsirenene fleire stader i Israel på grunn av rakettar som blir fyrte av frå Gazastripa. Times of Israel skriv at IDF reknar med at drapet på Hamas-toppane vil utløyse nye rakettangrep mot israelske byar.

Hamas har stadfesta at fleire høgtståande Hamas-leiarar er drepne i dei israelske luftangrepa mot Gaza.

Samtidig har statsminister Benjamin Netanyahu i Israel varsla at angrepa mot Gaza vil halde fram.

– Vi har eliminert høgtståande Hamas-leiarar, og dette er berre byrjinga. Vi vil treffe dei hardare enn dei kunne ha drøymt om, seier Netanyahu.

