EU set mål på veg mot ei forureiningsfri framtid

– For å gi planeten og menneska eit giftfritt miljø må vi handle no. Den planen skal vise oss veg i arbeidet for å komme dit, seier visepresident i EU-kommisjonen Frans Timmermans, som har ansvar for den grøne given til EU.

– Nye, grøne teknologiar som allereie eksisterer, kan bidra til å kutte forureininga og gi næringslivet nye moglegheiter. Europas innsats for å gjenreise ein reinare, meir rettvis og meir berekraftig økonomi må òg bidra til å oppnå ambisjonen om null forureining, seier han i samband med lanseringa av handlingsplanen.

Der blir målet om null forureining definert som «reduksjon av forureininga i luft, vatn og jord til nivå som ikkje vert vurderte som skadelege for helsa og naturlege økosystem, og som respekterer grensene planeten kan takle». Slik vil EU oppnå eit giftfritt miljø innan 2050.

Delmål

På vegen dit listar kommisjonen opp ei rekkje milepælar dei håpar å passere dette tiåret.

Dei vil mellom anna kutte talet på for tidlege dødsfall som følgje av luftforureining med 55 prosent. Område der det biologiske mangfaldet er trua av luftforureininga skal reduserast med 25 prosent.

Vasskvaliteten skal betrast ved å kutte avfall og plast i havet med 50 prosent og utsleppa av mikroplast i miljøet med 30 prosent.

Tap av næringsstoff i jorda og bruk av kjemiske insektmiddel skal halverast for å betre kvaliteten på jordsmonnet. Også restavfallet som endar på offentlege søppelplassar skal halverast.

I tillegg skal delen innbyggjarar som vedvarande vert plaga av støy frå transport, ned med 30 prosent.

Resultattavle

For å oppnå alt dette skal EU mellom anna leggje seg nærare Verdshelseorganisasjonens tilrådingar for luftkvalitet, gå gjennom eigne krav til vasskvalitet, og ha ein gjennomgang av dei fleste av lovene som dekkjer avfall for å sørgje for at dei er tilpassa ein rein og sirkulær økonomi.

Ei resultattavle skal vise kor grøne dei ulike regionane i EU er.

Klimaforslag i juli

Om to månader skal EU òg følgje opp klimamålet på 55 prosent utsleppskutt innan 2030. 14. juli er det varsla at Timmermans og kommisjonen kjem med elleve tunge lovforslag, skriv det svenske nyheitsbyrået TT.

Mellom anna kjem dei til å handle om ein «klimatoll» for varer frå land med lågare klimakrav, eit oppdatert system for handel med utsleppskvotar og nye standardar for utslepp frå bilar og lastebilar.

Ei snau veke seinare – 20. juli – blir forslaget til ny skogstrategi lagt fram.

