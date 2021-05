Dødstalet i Gaza stig til 43

utenriks

Nesten 300 menneske er i tillegg såra. Israel har gjennomført ei lang rekkje angrep i område sidan måndag, som følgje av ei skur av rakettangrep frå Gaza mot Israel.

Rakettane vart fyrte av som ein respons på dei hardaste samanstøytane på mange år mellom palestinarar og israelske tryggingsstyrkar i Jerusalem. Mange har vorte skotne ned av israelske forsvarssystem, og ein del har òg falle ned før dei har kryssa grensa til Israel.

Ein israelar er onsdag død og to andre såra etter at dei vart angripne frå Gaza, rett nord for grensa, medan dei køyrde i ein jeep. Dødstalet på israelsk side er seks, blant dei to palestinske israelarar som vart drepne då ein rakett frå Gaza trefte ein bil i Lod.

