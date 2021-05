utenriks

Komiteen granska hendingane som førte til at regjeringa måtte gå av for to år sidan.

Det var opposisjonen som tok initiativet til at Kurz skulle etterforskast. Presset aukar no ytterlegare på Kurz og den blågrøne regjeringa hans.

Finansminister og venn av Kurz, Gernot Bluemel, har allereie vore i søkjelyset til statsadvokaten i fleire månader.

Ein talsperson for kontoret til statsadvokaten stadfesta onsdag overfor DPA at etterforskinga er innleidd mot Kurz.

